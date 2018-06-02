Канадская компания хранила данные сотен тысяч пользователей Facebook

Канадская компания AggregateIQ (AIQ) собирала и хранила личные данные несколько сотен тысяч пользователей американской социальной сети Facebook. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Timesсо ссылкой на компьютерные файлы, попавшие в ее распоряжение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, AIQ располагала данными более 759 тыс. пользователей Facebook, в том числе домашними адресами, телефонными номерами и электронными почтами. В файле также присутствовали сообщения на политические темы, однако неясно, были ли они опубликованы на Facebook или добавлены пользователями с внешних ресурсов.

Исполнительный директор компании Джефф Сильвестер пояснил изданию, что файл с данными был получен из программы, которую AIQ разработала для одного из клиентов. Программа, по его словам, отслеживала, кто ставил лайки определенным страницам в Facebook или оставлял положительные и отрицательные комментарии на них во время избирательной кампании. Сильвестер предположил, что клиент AIQ соотносил информацию о пользователях, отметившихся на его страницах, с записями в открытых базах избирателей, что не запрещено и является "общей практикой".

По данным газеты, Facebook на этой неделе удалил со своей платформы 14 приложений, которые могут быть связаны с AggregateIQ.

СМИ ранее утверждали, что AIQ связана с британской компанией Cambridge Analytica, обвиненной в сборе данных более 50 млн пользователей Facebook. AIQ информацию о связях с Cambridge Analytica опровергает.

В апреле газета The New York Times сообщила, что компания Facebook передала Cambridge Analytica персональные данные примерно 87 млн пользователей одноименной соцсети. Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что в дальнейшем соцсеть не допустит подобных нарушений.

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