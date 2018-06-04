Ученые нашли способ предотвратить старение на клеточном уровне
Специалисты Виргинского университета смогли определить, что причиной старения, а также диабета, жировой болезни печени и метаболических заболеваний могут быть морщины на ядре клетки.
Способ предотвращения старения может стать лекарством при диабете, жировой болезни печени и метаболических заболеваниях. Причина всех этих заболеваний в морщинах клеточного ядра, в котором содержится ДНК. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на segodnya.ua.
Специалисты Виргинского университета смогли определить, что причиной старения, а также диабета, жировой болезни печени и метаболических заболеваний могут быть морщины на ядре клетки. Из-за них ДНК внутри ядра лишается возможности к нормальному функционированию. Способ избавления от морщин на клеточном ядре есть - это заражение клетки вирусом, который помогает ядру восстановить его мембрану, функции, приближает его к молодому состоянию.
Ученые выяснили, что морщины на мембранах ядер появляются из-за недостатка ламина, специального клеточного белка. Теоретически, в том случае, если удастся подобрать нужную форму мамина и вернуть ее в клетку, можно также вернуть ей молодость. Однако доставить белок к ядру можно только при помощи вируса. В настоящее время ученые модифицируют вирусы, чтобы создать идеальные условия для экспрессии ламина.
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