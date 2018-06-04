В сети опубликовали цену и характеристики нового Nokia 5.1 - ВИДЕО
4 июня 2018 16:15 328
Бюджетный смартфон финской компании Nokia официально презентуют в июне 2018 года, но некоторые подробности рассекретили уже сейчас. Так, стало известно, что сканер отпечатка пальца перенесли на заднюю поверхность гаджета. Камера составит 16 мегапикселей, а "фронталка" оборудована широкоугольным объективом. Операционная система построена на базе Android 8.1 Oreo. Цена стартует от 190 евро
Покупателям будут доступны две конфигурации - с 2/16 гигабайтами и 3/32 гигабайтами памяти. Аккумулятор обладает мощностью 2970 миллиампер-час, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
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