Apple готовится анонсировать сверхмощный MacBook Pro

Компания Apple близка к анонсу нового, высокопроизводительного ноутбука MacBook Pro. Об этом можно судить по базе данных бенчмарка Geekbench, в которую была занесена модель "MacBook Pro14,3" с мощным 6-ядерным процессором Core i7-8750H, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чип, относящийся к семейству Coffee Lake, обладает базовой тактовой частотой в 2,21 гигагерца (медленнее, чем у актуальных "прошек"), зато может разгоняться в турборежиме до 4,2 ГГц. Более того, новинка располагает шестью ядрами - даже у самого топового "макбука" 2017 года выпуска их только четыре.

В одноядерном тесте устройство набрало 4902 балла, в многоядерном - целых 22 316. Это больше чем у любого другого ноутбука Apple, когда-либо протестированного на Geekbench. Более 17 тысяч очков "макбуки" никогда раньше не зарабатывали.

Аппарат впечатлит и объемом оперативной памяти. Судя по сайту бенчмарка, "14,3" укомплектуют модулем DDR4 RAM на 32 ГБ - вдвое большим объемом, чем MacBook Pro образца прошлого года.

Новинка может быть анонсирована уже сегодня, в первый день конференции Worldwide Developers Conference (WWDC) в Сан-Хосе (Калифорния). Начало церемонии открытия - в 21:00 по бакинскому времени.

Apple сосредоточится преимущественно на обновлениях софта: ожидается превью-версия macOS 10.14, iOS 12, tvOS 12 и watchOS 5. Нового "железа" если и будет показано, то совсем мало. Последняя на сегодняшний день модель "прошки", например, также была представлена в рамках WWDC 2017.