Apple представила новую систему iOS 12 и macOS Mojave - ФОТО

Apple представила новую версию своей системы iOS 12 с улучшенной производительностью и новыми функциями, а также платформой для разработки AR-приложений ARKit 2. Презентация транслировалась компанией в рамках конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Помимо ускоренной работы системы, в ней будет доступна функции Screen Tim, которая поможет пользователям контролировать время работы с устройствами iOS.

В iOS 12 также появилась функция Siri Shortcuts для голосового помощника Siri, благодаря которому Siri будет работать в любых приложениях, ее команды можно будет запрограммировать, что также значительно ускорит повседневные задачи.

В сообщениях системы помимо Animoji теперь будут доступны собственные сгенерированные пользователями Memoji - персонажи Apple, которые будут передавать эмоции и индивидуальность реальных собеседников. В iOS 12 появились также новые эффекты видеосъемки и групповой FaceTime (видеосообщения).

Помимо этого Apple представила обновленную платформу, на которой разработчики смогут создавать единые пространства дополненной реальности (AR) и постоянные объекты с привязкой к конкретным местам, а также задействовать распознавание объектов и отслеживание изображений. В новой платформе ARKit 2 пользователи теперь смогут совместно играть или работать над проектами. Разработчики смогут также добавлять режим зрителя: друзья и близкие смогут наблюдать за игрой в дополненной реальности с другого устройства iOS.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.