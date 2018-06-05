В работе Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным Downdetector, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, Северной и Южной Америке, в странах Азии. С проблемами столкнулись и жители России, при этом большое количество жалоб поступило из Москвы.

По данным портала, 34% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 40% испытывают проблемы с загрузкой новостей, 25% - жалуются на проблемы с веб-сайтом.

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

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