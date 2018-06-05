В работе Instagram произошел сбой
Пользователи Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно данным Downdetector, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, Северной и Южной Америке, в странах Азии. С проблемами столкнулись и жители России, при этом большое количество жалоб поступило из Москвы.
По данным портала, 34% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 40% испытывают проблемы с загрузкой новостей, 25% - жалуются на проблемы с веб-сайтом.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Apple представила новую систему iOS 12 и macOS Mojave - ФОТО
Apple готовится анонсировать сверхмощный MacBook Pro
В сети опубликовали цену и характеристики нового Nokia 5.1 - ВИДЕО
Владельцы iPhone X обнаружили новый недостаток гаджета - ВИДЕО
SpaceX осуществила 11-ый запуск ракеты с начала года
В Германии могут отозвать более 600 тысяч дизельных авто
-
4 Июн. 12:35 15 501
-
4 Июн. 21:59 15 237
-
4 Июн. 17:41 7 561
-
4 Июн. 21:45 6 475
-
4 Июн. 22:26 6 242