Sony презентовала в Пекине новую электронную бумагу
5 июня 2018 16:10 198
Компания Sony China Professional Solutions Group в Пекине презентовала выход на китайский рынок электронной бумаги DPT-RP1. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Лист такой бумаги имеет размеры стандартного формата A4, толщину около 5,9 миллиметра и вес около 349 грамм. Бумага способна с высокой четкостью отображать текст и рисунки.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:29 317
В работе Instagram произошел сбой
4 июня 23:16 595
Apple представила новую систему iOS 12 и macOS Mojave - ФОТО
4 июня 19:20 512
Apple готовится анонсировать сверхмощный MacBook Pro
4 июня 16:15 720
В сети опубликовали цену и характеристики нового Nokia 5.1 - ВИДЕО
-
4 Июн. 17:41 33 163
-
4 Июн. 21:59 24 555
-
4 Июн. 21:45 11 622
-
4 Июн. 22:15 9 236
-
15:57 8 065