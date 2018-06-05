Sony презентовала в Пекине новую электронную бумагу

Компания Sony China Professional Solutions Group в Пекине презентовала выход на китайский рынок электронной бумаги DPT-RP1. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лист такой бумаги имеет размеры стандартного формата A4, толщину около 5,9 миллиметра и вес около 349 грамм. Бумага способна с высокой четкостью отображать текст и рисунки.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook