Sony презентовала в Пекине новую электронную бумагу

5 июня 2018 16:10

Компания Sony China Professional Solutions Group в Пекине презентовала выход на китайский рынок электронной бумаги DPT-RP1. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лист такой бумаги имеет размеры стандартного формата A4, толщину около 5,9 миллиметра и вес около 349 грамм. Бумага способна с высокой четкостью отображать текст и рисунки.

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