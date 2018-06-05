Nar обеспечил жителей Гёйчая бесперебойной связью

В связи с сильным наводнением, произошедшим в Гёйчае, Nar предоставил жителям района по 100 внутрисетевых минут, чтобы они могли связываться с родными и близкими. Кроме этого, сеть оператора была переведена в усиленный режим работы, и в данный момент жители Гёйчая обеспечены бесперебойной мобильной связью и интернетом.

Несмотря на то, что в результате стихийного бедствия, обрушившегося на район, линии мобильной связи были частично повреждены, сеть Nar продолжает обеспечивать бесперебойную связь на территории, благодаря принятию неотложных мер, направленных на устранение неполадок. В данный момент, сеть Nar работает в усиленном режиме, обеспечивая местных жителей стабильной мобильной связью.

Напомним, что на реку Гёйчай обрушились мощные селевые потоки, в результате чего были опрокинуты электрические и коммуникационные столбы, отрезаны провода и интернет-кабели, разрушены газовые и водопроводные линии. Стихийное бедствие также привело к повреждению автомобильных дорог и мостов, в результате чего прервалась транспортная связь с районным центром.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

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