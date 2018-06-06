Instagram разрастется с минуты до часа
6 июня 2018 09:35 227
Пользователи Instagram скоро смогут получить возможность публиковать видеоролики продолжительностью до одного часа. Сейчас же их длительность ограничена только одной минутой. Новая функция будет доступна для вертикальных видео.
Вертикальный формат поддерживается функцией Instagram Stories, и нет ясности, будет ли новая функция длительных видеороликов распространяться только на Stories или окажется доступной для всего сервиса Instagram. Решение по данной инициативе пока не принято, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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