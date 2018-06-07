Пользователи Instagram смогут загружать видео длиною в час - ФОТО

Ликуйте, блогеры - The Wall Street Journal сообщил о том, что в Instagram скоро может появиться новая функция, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Пользователям разрешат публиковать видео продолжительностью до 60 минут. Это связано с запуском новой платформы, способной поддерживать видео в формате long-form.

По данным издания, Instagram (права на него, напомним, принадлежат корпорации Facebook) позволит публиковать вертикальные видеозаписи, которые сейчас чаще встречаются в "сториз" (stories), чем в основных публикациях. Формат "сториз" подразумевает хронометраж записи не более 15 секунд и исчезновение таковой спустя 24 часа после публикации.

Что до основных видеопостов в Instagram, то сейчас пользователи ограничены хронометражем в одну минуту. Чем обусловлен резкий скачок - с 60 секунд до 60 минут, источники The Wall Street Journal не сообщают. Однако подчеркивается, что планы корпорации вполне могут измениться и видео в формате long-form так и останется недоступным для пользователей.

Instagram - бесплатное мобильное приложение с элементами социальной сети, запущенное в 2010 году. Facebook приобрел права на Instagram в 2012-м за один миллиард долларов, а через год внедрил в приложение возможность публиковать не только фото, но и видео. Второй пик популярности Instagram пришелся на 2016 год, когда приложение открыло платформу с историями. Согласно официальным данным, сегодняшняя ежедневная аудитория "сториз" составляет более 300 миллионов человек.