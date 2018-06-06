Microsoft утопила дата-центр в море

Компания Microsoft успешно спустила на морское дно у берега Шотландии центр обработки данных, заключенный в огромную, 12-метровую стальную капсулу. Конструкция была погружена на глубину около 35 метров. Планируется, что она пробудет там пять лет - обслуживание ей не понадобится, а "железо" к тому времени все равно устареет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Объект утопили возле побережья Оркнейских островов - архипелага на северо-востоке Шотландии, где базируется Европейский морской энергетический центр (EMEC). Внутри дата-центра заключены 12 стоек с 864 серверами.

Питается электроника от провода, проложенного под водой. Кабель соединен с электросетью Оркни, которая обеспечивает энергией из возобновляемых источников (ветра и солнца) около 10 тысяч местных жителей, пишет ZDNet.

У проекта компании, который носит название Project Natick, есть ряд преимуществ перед "наземными" аналогами. Во-первых, холодная морская вода эффективнее справляется с охлаждением серверов и обходится дешевле. Во-вторых, к подводным контейнерам могут быть подключены турбины или приливные энергетические системы, которые также могут использоваться для выработки электроэнергии. И в-третьих, находящееся под водой "облако" может быть развернуто в сжатые сроки - менее чем за 90 дней против двух лет на земле.

В радиусе 200 километров от побережья живет половина населения Земли. В Microsoft рассчитывают, что в результате "подводные облака" станут быстрым и эффективным способом доставки ИИ-приложений и игрового контента конечным пользователям.