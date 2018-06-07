Еврокомиссия может оштрафовать Google на $11 млрд
По словам источников, Еврокомиссия рассматривает возможность взыскания штрафа с руководства Google за нарушение антимонопольного законодательства, сумма штрафа может достигать $11 млрд, передает Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Ожидается, что еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер объявит о штрафе в течение ближайших недель, но точный размер штрафа пока неясен", - сказал источник.
Отмечается, что штраф в размере $11 млрд, составляет 10% от глобальной выручки компании Google - Alphabet, чья выручка по итогам 2017 года оценивается в $110,885 млрд.
В Еврокомиссии считают, что компания устанавливала условия лицензирования на ОС Android, которые давали приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам, ущемляя права конкурентов, разработчиков и потребителей.
Ранее Google была оштрафована Европейской комиссией на рекордную сумму в €2,4 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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