Еврокомиссия может оштрафовать Google на $11 млрд

По словам источников, Еврокомиссия рассматривает возможность взыскания штрафа с руководства Google за нарушение антимонопольного законодательства, сумма штрафа может достигать $11 млрд, передает Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ожидается, что еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер объявит о штрафе в течение ближайших недель, но точный размер штрафа пока неясен", - сказал источник.

Отмечается, что штраф в размере $11 млрд, составляет 10% от глобальной выручки компании Google - Alphabet, чья выручка по итогам 2017 года оценивается в $110,885 млрд.

В Еврокомиссии считают, что компания устанавливала условия лицензирования на ОС Android, которые давали приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам, ущемляя права конкурентов, разработчиков и потребителей.

Ранее Google была оштрафована Европейской комиссией на рекордную сумму в €2,4 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.