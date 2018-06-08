Тысячи пользователей Азербайджана были атакованы вредоносными ПО

С начала года свыше 70 тысяч пользователей, защищенных решениями "Лаборатории Касперского" в Азербайджане, были атакованы различными вредоносными ПО, говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным компании, в мае текущего года 22 процента пользователей в Азербайджане были атакованы вредоносными ПО посредством интернета и 28 процентов пользователей столкнулись с локальными угрозами, например, при использовании USB-накопителей или от компьютерных файлов.

По словам официального представителя "Лаборатория Касперского" в Азербайджане Мушвига Мамедова, ландшафт киберугроз в 2018 году не сильно изменился.

Массовые атаки программ-вымогателей, которые потрясли мир в прошлом году, сейчас пойдут на спад. Согласно прогнозам "Лаборатории Касперского", в 2018 году вырастет количество атак, задачей которых будет установка майнеров. Если программы-вымогатели дают потенциально большой, но единовременный доход, то майнеры обеспечивают менее высокие, но более продолжительные заработки, и это может быть привлекательным для многих злоумышленников в современной изменчивой ситуации с троянцами-вымогателями. Корпоративные пользователи продолжат фиксировать атаки программ-вымогателей. Более того, программы-вымогатели могут становиться прикрытием для целевых атак.

"С помощью технологий "Лаборатории Касперского" обеспечивается многоуровневая защита от этой широко распространенной угрозы. Мы предлагаем бесплатный инструмент для защиты от криптовымогателей, который любой желающий может скачать и использовать, независимо от уже установленного защитного решения. Продукты компании включают в себя еще один уровень защиты - модуль "Мониторинг активности", который может блокировать и откатывать вредоносные изменения, сделанные на устройстве, такие, как шифрование файлов или блокировка доступа к монитору. "Лаборатория Касперского" с самого начала отслеживала ситуацию с криптовымогателями, и одной из первых стала предоставлять постоянно обновляемые данные о них, чтобы повысить уровень осведомленности об этой угрозе в отрасли", - отметил Мушвиг Мамедов.