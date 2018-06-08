Самый безопасный DATA-центр в регионе находится в Азербайджане

В Азербайджане существует самый безопасный DATA-центр в регионе.

Об этом в пятницу во время выступления на ежегодном общем собрании Национальной академии наук Азербайджана сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гулузаде сказал, что должно уделяться особое внимание таким вопросам, как информационная безопасность во время проведения научных исследований, передача большого объема информации.

"Для обеспечения устойчивого развития страны успешно развиваются сферы ненефтяного сектора, в том числе информационно-коммуникационных и высоких технологий. Наука и технологии занимают высокое место в стратегии развития. Одной из стоящих задач является расширение реформ в этой области. В стране в этой сфере предпринимаются серьезные шаги, создаются технологические парки, промышленные зоны, бизнес-инкубаторы и расширяются возможности для поддержки инновационных идей", - сказал Гулузаде.

По его словам, также есть успехи в разработке нового led-освещения и проводятся испытания в этом направлении.