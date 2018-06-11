Apple запатентовала фитнес-браслет с функцией измерения давления
Компания Apple может выпустить фитнес-браслет с функцией измерения кровяного давления, который будет работать по принципу тонометра. На это указывает содержание нового патента компании, опубликованного Ведомством по патентам и товарным знакам США, пишет Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что новейшая разработка сможет подключаться к уже существующим устройствам Apple, следить за показателями артериального давления и передавать данные на другие устройства для дальнейшего анализа.
Новый аксессуар состоит из растягиваемой манжеты, системы измерительных датчиков и набора интерфейсов для связи с головным устройством. В отличие от Apple Watch, которые формируют соответствующие результаты на основе данных о частоте сердечных сокращений, новый продукт будет работать по принципу тонометра, накачивая и стравливая воздух из манжеты.
В случае если разработка выйдет за рамки прототипа и поступит в розничную продажу, это будет первый продукт Apple сугубо медицинской направленности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Разработан "самый мощный" в мире суперкомпьютер
Самый безопасный DATA-центр в регионе находится в Азербайджане
Тысячи пользователей Азербайджана были атакованы вредоносными ПО
Следующий стартап-тур пройдет в Губе
Как соцсети поступают с аккаунтами умерших пользователей
-
10 Июн. 12:00 10 321
-
10 Июн. 09:03 7 268
-
10 Июн. 21:30 4 030
-
10 Июн. 09:07 3 817
-
10 Июн. 11:05 3 647