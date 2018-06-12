Фантастические технологии, которые скоро станут реальностью - ФОТО

На протяжении последних ста лет фантастика обещает нам будущее, наполненное гироскутерами, силовыми полями, плащами-невидимками и лунными базами. Многие технологии из научной фантастики уже стали научной реальностью, например, сотовые телефоны и супер-компьютеры. Тогда почему не лазерные мечи?

К сожалению, наши мечты о том, чтобы добираться на работу и домой на собственном летательном аппарате, скорее всего, останутся мечтами, но многие, возможно, будут удивлены, насколько близки мы к созданию многих футуристических технологий, которые еще вчера невозможно было даже вообразить. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет читателям о фантастических технологиях, которые вскоре станут реальностью.

Индивидуальный реактивный ранец

С тех пор, как Германия попыталась использовать их для преодоления минных полей солдатами во время Второй мировой войны, применение реактивных ранцев по большей части ограничивалось классическими английскими шпионскими фильмами и астронавтами. Возможно, именно это устройство будет одним из первых, которые можно будет изъять из списка неосуществленных фантазий, поскольку компания Martin Aircraft из Новой Зеландии только что подписала многомиллионную сделку, которая должна открыть дорогу к их коммерческому использованию.

Виртуальная реальность

Разумеется, в какой-то степени это уже реализовано, но мы сейчас говорим об уровне "Матрицы", то есть о прямом поступлении информации в человеческий мозг. Впрочем, учитывая те успехи, которые происходят в этой сфере в последние несколько лет, ждать осталось недолго.

Пища в таблетках

Как бы ни было заманчиво однажды получить возможность получать все необходимые питательные вещества мгновенно, без всякого пережевывания, скорее всего, этот пункт останется в списке еще в течение некоторого времени. В среднем нашему организму требуется около 2 тысяч калорий в день, но даже если мы превратим их в сверхкалорийные, наполненные всем необходимым, таблетки, все равно придется проглотить около 300 граммов этого корма, прежде чем отправиться спать. Хотя, надежда остается, поскольку ученые говорят, что они вот-вот изобретут жевательную резинку, которая каким-то непонятным образом будет симулировать обед из трех блюд.

Киборги

В зависимости от того, как определять это понятие, киборги могут признаваться или не признаваться реальностью. Фактически, уже сейчас есть многочисленные случаи, когда люди, потеряв часть тела, заменяют ее механизированными версиями. Что же касается Робокопов, охраняющих улицы от преступников... с этим пока придется повременить.

Лазерные пистолеты

Если в будущем все станет пуленепробиваемым, победа будет за человеком, у которого в руках окажется лазерный пистолет. Конечно, у военных уже есть лазерные пушки, но они стреляют только невидимыми лучами, а это значит, что нам придется подождать. Ведь в любом случае никто не узнает, что вы - хороший парень с лазерным пистолетом, разумеется, пока мы не окажемся в пуленепробиваемом будущем.

Силовое поле

Смысл пуленепробиваемости заключается в том, что материал защищен от разрушения. Фантастика давно рекомендует, чтобы все ценное было просто окружено силовыми полями. Однако, если серьезно, схожая технология уже применяется в военной сфере. Некоторые танки защищены системой обнаружения приближающихся снарядов. Они выпускают электрический заряд, окружающий машину, который отклоняет траекторию ракеты.

Андроиды

Не путать с киборгами! Андроиды - это на 100 процентов машины, без единой человеческой части тела. Вместе с тем, между ними есть кое-что общее - и те, и другие очень близки к тому, чтобы стать реальностью, благодаря колоссальным успехам, достигнутым в последние десятилетия в области искусственного интеллекта.

Подводные города

С тех пор, как Платон две с половиной тысячи лет назад упомянул об Атлантиде, человечество с нетерпением ожидает открытия или создания гигантских подводных империй. К сожалению, наши мечты о подводном царстве неоднократно постигал крах. Давление воды в океане слишком велико для всего, за исключением специально сконструированных подводных аппаратов. Впрочем, в качестве утешения, по всему миру полно подводных курортов.

Летающие автомобили

Никто не станет всерьез огорчаться из-за того, что мы до сих пор не овладели такими технологиями как путешествия во времени или телепортация. Но вот отсутствие летающих автомобилей - это, действительно, большое разочарование. Причем, нельзя сказать, что у нас нет таких технологий. Ведь, если подумать, самолет плюс автомобиль - это и есть летающий автомобиль. Так что, остается предположить, что власти прячут их от нас до поры. Не доверяют, однако.

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