Apple запретила приложениям зарабатывать на контактах пользователей

Компания Apple ужесточила правила приема приложений в App Store. Согласно условиям, обновленным на прошлой неделе, в магазин не может быть добавлена программа, которая копирует адресную книгу и продает данные о контактах третьим лицам, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Так, Apple перекрыла лазейку, позволявшую составлять базы данных контактов, хранящихся на "айфоне". Ранее приложение, получив у пользователя разрешение на доступ к адресной книге, могло обращаться с адресной книгой как угодно. Недобросовестные разработчики, например, могли использовать эту информацию в маркетинговых целях или продать её их рекламным компаниям - причем без согласия других людей.

В Apple хотят избежать повторения ситуации, возникшей с Facebook. Компания Марка Цукерберга оказалась в центре скандала в конце марта, когда стало известно об утечке данных десятков миллионов пользователей через фирму Cambridge Analytica, аффилированную с соцсетью.

Оказалось, что эта компания собирала информацию о юзерах при помощи опросов, после чего продавала эти сведения сторонним организациям. В Facebook говорят, что "ненадлежащим образом могли быть переданы" данные 87 миллионов человек, преимущественно из США.

Отныне, передает Bloomberg, iOS-разработчикам запрещено обмениваться или продавать базу данных контактов сторонним лицам. Если цель использования адресной книги меняется, программа обязана запросить у пользователя новое разрешение и пояснить, зачем ей это нужно.

Как Apple будет следить за исполнением новых правил, неясно. Кроме того, компания никак не может удалить информацию, которая уже была собрана.