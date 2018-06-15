Apple обеспечила всех сотрудников столами для работы стоя

По мнению Тима Кука, возможность вставать и садится значительно улучшает жизнь человека.

Существенный процент сотрудников Apple заняты в сферах, связанных с поиском способов улучшить здоровье и самочувствие. Это не может не повлиять на культуру и привычки, которые царят внутри компании.

Гендиректор Apple Тим Кук дал интервью Дэвиду Рубенштейну из финансовой компании Carlyle Group, в котором заявил, что все сотрудники получили столы, приспособленные для работы стоя, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Мы выдали всем сотрудникам столы для работы стоя. Очень полезно постоять некоторое время, потом присесть, и так далее.

Кук уже много лет заявляет на публике, что постоянное сидение - это новый рак. Ещё в 2015 году он отметил, что многие сотрудники компании используют Apple Watch, и последние 10 минут каждого часа почти все в штаб-квартире встают и начинают ходить.

Во время интервью Рубенштейн расспросил Кука на многие темы, в том числе о том, что гендиректор Apple думает о недавних инвестициях Уоррена Баффета. Тим Кук всегда верит, что Apple лучше всего подходит инвесторам, которые рассчитывают получить большую прибыль, но не скоро. Раз инвестор Уоррен Баффет, который придерживается именно этой философии, решил вложиться в Apple, значит компания на верном пути.

Основатель и совладелец многомиллиардного конгломерата Berkshire Hathaway до сих пор ходит с телефоном-раскладушкой. Тим Кук признался, что однажды предложил Баффету особые услуги службы поддержки, если он перейдёт на iPhone.

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