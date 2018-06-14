«Google Переводчик» теперь работает без интернета

У переводчика Google есть крайне удобная функция, когда вы направляете камеру смартфона на неизвестное слово или выражение и машина выдает вам перевод с "басурманского" на родной язык. Но до недавнего времени столь полезную в путешествиях штуку можно было использовать лишь при наличии подключения к интернету, что в виду наличия роуминга не всегда дешево. Однако представители Google заявили о выходе мобильного приложения, которое будет использовать функцию нейросетевого перевода без необходимости выхода в Сеть, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Стоит заметить, что Google не первая корпорация, которая провернула подобное. Мы уже рассказывали вам о том, как Microsoft выпустила офлайновый нейросетевой переводчик. Однако для нас с вами это означает лишь то, что компании будут конкурировать между собой, что заставит их улучшать свои продукты, и в итоге выиграют конечные пользователи. Уже завтра, 15 июня, по заверению Google, функция нейросетевого перевода будет доступна всем пользователям приложений-переводчиков для Android и iOS. Разработчики заявляют о поддержке 59 языковых пакетов, каждый из которых, скорее всего, нужно будет устанавливать отдельно. Размер одного языкового пакета будет составлять порядка 35 мегабайт.

В целом на данном этапе творение программистов Google выглядит более привлекательно, чем продукция Microsoft: языковые пакеты весят меньше, у Google заявлена поддержка даже самых бюджетных моделей (у Microsoft, напомним, требуется наличие специального чипа). Помимо этого, Google вырывается вперед и по количеству поддерживаемых языков - 59 против 11. В любом случае победителя покажет время, нам же с вами остается радоваться тому, что нейросетевые вычисления становятся тем, чем и должны - продуктами, улучшающими нашу жизнь.

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