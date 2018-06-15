В августе автопилот Tesla станет полностью автономным

В августе Tesla обновит программное обеспечение Autopilot, которое используется на электромобилях компании, рассказал председатель совета и главный исполнительный директор компании Илон Маск. Комментарии Маска появились в разгар гонки автопроизводителей и технических компаний по развертыванию полностью автономных автомобилей, но также вызвали обеспокоенность по поводу безопасности роботизированных систем, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Отвечая на вопросы пользователя, который жаловался на проблемы с автопилотом (который в настоящее время считается полуавтономным), создатель Tesla рассказал, что обновление до полностью автономной версии выйдет в августе. Сейчас за рулем автомобиля всегда должен находиться человек. "Версия 9" автопилота должна решить ряд проблем.

"На сегодняшний день ресурсы "Автопилота" справедливо ориентированы на безопасность. С V9 мы начнем использовать возможности самоуправления", говорит он.

Маск пока не представил никаких подробностей о системе, которая могла бы ускорить появление самоуправляемых автомобилей на дорогах Соединенных Штатов. Федеральные следователи изучают череду несчастных случаев, в которых были задействованы самоуправляемые автомобили.

Маск не очень доволен концентрацией внимания на несчастных случаях, утверждая, что самоуправляемые автомобили будут намного безопаснее водителей-людей.

"Совершенно неправильно, что авария Tesla, которая привела к сломанной лодыжке, на первой полосе газет, а о 40 000 человек, погибших в автокатастрофах в прошлом году, почти никто не говорит", заявлял Маск в прошлом месяце.

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