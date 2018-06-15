19-летний криптомиллионер создал костюм одного из врагов Человека-паука - ВИДЕО

Очень часто случается так, что на первый взгляд фантастические изобретения находят воплощение в реальной жизни. Ведь кто из нас не мечтал о костюме супергероя? А может быть, и суперзлодея! Например, Эрик Финман, 19-летний миллионер, сколотивший состояние на биткоинах, создал экзоскелет, очень похожий на костюм Доктора Отто Октавиуса (Доктора Осьминога) - одного из заклятых врагов Человека-паука, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Для начала хотелось бы рассказать о самом Эрике Финмане. Когда ему было 12 лет, бабушка подарила Эрику 1000 долларов США. Но мальчик потратил эти деньги не на развлечения, а на покупку биткоинов. Тогда один биткоин стоил около 10 долларов, и 12-летний Эрик купил 100 единиц криптовалюты. И ведь парень не прогадал, ведь уже через 2 года, в 2014 году, редакция журнала TIME назвала его одним из самых влиятельных людей мира среди тех, кому нет 18 лет. Интересным было и отношение родителей к внезапно свалившемуся на сына состоянию: Эрик договорился с ними о том, что если к совершеннолетию он станет миллионером - они разрешат ему заниматься тем, чем хочется, и даже разрешат не ходить в колледж. Сейчас состояние 19-летнего парня оценивается в 3,3 миллиона долларов США. А сам Эрик занимается самообразованием и робототехникой.

Именно здесь и начинается наша история: у Эрика есть 10-летний друг Артис Механа, большой фанат комиксов Marvel. Именно для своего друга Эрик и создал экзоскелет с возможностями Доктора Осьминога. Экзоскелет оснащен 4 щупальцами, которые управляются при помощи микроконтроллеров. Элементы управления находятся на ладонях носителя. В движение щупальца приводят 8 электромоторов. Часть деталей Эрик распечатал на 3D-принтере прямо у себя дома, а часть купил в обычных магазинах. На данный момент этот костюм является лишь концептом (и по совместительству крутым костюмом для выставки Comiс-Соn), но создатель манипуляторов считает, что у таких устройств большое будущее. Например, в сфере добычи полезных ископаемых или при работе с опасными материалами. К слову, именно последним и занимался Отто Октавиус перед тем, как стать суперзлодеем...

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