Глава PR-службы Facebook объявил об отставке после скандала

15 июня 2018 07:17

Глава PR-службы компании Facebook Эллиот Шрейдж заявил, что уходит в отставку. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После более чем десяти лет работы в Facebook я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни", - написал он.

Шрейдж добавил, что согласовал свою отставку с главой компании Марком Цукербергом.

О данном решении было объявлено после крупного скандала с утечкой данных из социальной сети: аналитическая компания Cambridge Analytica похитила личные данные 87 млн пользователей.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг выступил на слушаниях в Европарламенте.

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