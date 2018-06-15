Глава PR-службы Facebook объявил об отставке после скандала
15 июня 2018 07:17 184
Глава PR-службы компании Facebook Эллиот Шрейдж заявил, что уходит в отставку. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"После более чем десяти лет работы в Facebook я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни", - написал он.
Шрейдж добавил, что согласовал свою отставку с главой компании Марком Цукербергом.
О данном решении было объявлено после крупного скандала с утечкой данных из социальной сети: аналитическая компания Cambridge Analytica похитила личные данные 87 млн пользователей.
Ранее глава Facebook Марк Цукерберг выступил на слушаниях в Европарламенте.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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