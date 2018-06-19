Пользователи столкнулись со сбоем в работе YouTube

19 июня 2018 00:05

В работе видеохостинга YouTube в некоторых странах наблюдаются сбои. Об этом говорится на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работоспособность крупных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Есть сбой в Youtube от 18 июня 2018 года", - сообщается на сайте. Проблемы у пользователей начались в 22:27 мск.

Сбои, в частности, наблюдаются в европейской части России, в некоторых странах Европы, а также на севере США, свидетельствуют данные Downdetector.

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