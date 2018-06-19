Обновлением Windows 10 займется искусственный интеллект

Улучшением процесса обновления операционной системы Windows 10 теперь будет заниматься система искусственного интеллекта (ИИ), сообщает компания Microsoft, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Система уже была опробована в тестовом режиме во время распространения прошлого обновления и показала себя отлично. Microsoft отмечает уменьшение количества обращений в техподдержку и увеличение количества удовлетворённых пользователей.

Во время последнего весеннего обновления система работала уже в большем масштабе. В частности, благодаря ИИ апрельское обновление достигло 250 млн ПК быстрее, чем любое предыдущее.

Отмечается, что ИИ на основе определённых факторов определяет, какие ПК с Windows 10 стоит обновить сразу после выхода нового обновления, а какие стоит обновить попозже из-за наличия определённых проблем, которые в теории могут нарушить работу ОС после обновления или в процессе установки. В таких случаях Microsoft изучает проблемы и решает их, а уж затем ПК получает обновление.