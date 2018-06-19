Google научился предсказывать дату смерти

Специалисты Google создали искусственный интеллект, способный предсказать вероятность смерти пациента с точностью до 95%. О разработке они рассказали в статье в журнале Nature.

Для обучения сети исследователи использовали не только общие данные (возраст, пол, раса и пр.) и данные из историй болезни пациентов, но и отдельные заметки врачей. Такой подход позволил довести точность предсказания до 95%. Всего разработчики использовали информацию более чем о 215 тыс. пациентов и свыше 46 млн фактов о них, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперименты показали, что нейросеть способна предсказать продолжительность пребывания пациента в больнице с точностью в 86%, вероятность смерти - в 95% и вероятность возвращения в больницу после выписки - в 77%. Для традиционных методов анализа эти показатели составили 76%, 86% и 70% соответственно.

Как поясняют исследователи, при разработке искусственного интеллекта 80% времени уходит на то, чтобы привести данные к виду, понятному для системы. Однако нейросеть от Google способна вычленять необходимую информацию из записей самостоятельно.

Разработчики надеются, что уточненные данные о перспективах того или иного пациента позволят вовремя корректировать планы лечения и понимать, кому из пациентов нужно уделить больше внимания.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook