Грузия планирует выращивать виноград на Марсе

Грузия подключилась к проекту освоения космоса, предложив культивацию винограда, говорится в сообщении Национального музея страны.

Как отмечает Sputnik Грузия, американское космическое агентство NASA активно работает над проектом колонизации Марса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Национальном музее рассказали, что астронавты NASA на космической станции уже провели несколько успешных экспериментов по выращиванию продуктов питания.

"Потенциал, который имеется у Грузии касательно работы в таком направлении, в мире уникален, поскольку он касается древнейшей культуры культивации лозы", - сказано в сообщении.

В Грузии создадут рабочую группу из представителей госструктур, а также образовательных и исследовательских учреждений.

На первом этапе в инициативную группу войдут министерство образования и науки Грузии, Национальный музей, Университет бизнеса и технологий, представитель компании Microsoft Николоз Доборджгинидзе и компании Space Farms.

Над разработкой проекта также поработало грузинское креативное агентство Windfor's.

"В гостинице "Стамба" создается первая в регионе урбанистическая вертикальная теплица-лаборатория, оперированием которой займется компания Space Farms", - говорится в сообщении.

Теплица-лаборатория начнет работать с сентября 2018 года. В ней будут выращивать, исследовать и развивать специальные сорта лозы.

К процессу подключится Университет бизнеса и технологии (BTU) и Европейское космическое агентство, а техническую поддержку окажет компания HP.

"Осуществление проекта важно для позиционирования страны не только в процессе становления региональным технологическим хабом, но и для популяризации древнейшего исторического и культурного наследия Грузии", - подчеркнули в Национальным музее Грузии.