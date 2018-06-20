Государственный платежный портал Азербайджана переходит на новую платформу

В ближайшее время пользователям будет предложена обновленная версия Государственного платежного портала - gpp.az. Об этом сказал Trend в среду источник на IT-рынке страны, передает Day.Az.

Бета-версия нового интерфейса портала, где уже можно проводить платежные операции, доступна по адресу beta.gpp.az.

Кроме того, пользователям доступны также мобильные версии Government Payment Portal, которые полнофункциональны в среде операционных систем Android и iOS.

Государственный платежный портал создан на базе Централизованной информационной системы по массовым платежам (APUS - Automated payment utility service).

Целями портала являются расширение использования безналичных платежей, упрощение процесса бюджетных платежей, а также интеграция проектов, реализуемых в рамках создания "Электронного правительства", с инфраструктурой национальной платежной системы.

За счет интеграции с клиринговой системой Центробанка Азербайджана оплаты осуществляются в режиме онлайн.

Посредством Государственного платежного портала можно производить оплату коммунальных услуг, услуг связи, штрафы на нарушение правил дорожного движения и другие госплатежи.

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