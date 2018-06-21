Азербайджан стал ассоциированным партнером проекта Future Trust ЕС

Информационно-вычислительный центр министерства транспорта, связи и высоких технологий избран ассоциированным партнером проекта Future Trust Европейского Союза. Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве, передает Day.Az.

Согласно данным ведомства, это событие упростит процесс взаимного признания электронной подписи между Азербайджаном и странами ЕС.

Проект Future Trust функционирует на основе результатов предыдущих исследований и широкомасштабных пилотных проектов. Он в основном обеспечит открытый исходный код программного обеспечения для доверительных услуг, связанных с усовершенствованными сертификатами, электронной подписью и временными индикаторами.

Проект FutureTrust запущен с первого июня 2016 года при финансовой поддержке ЕС в рамках научно-исследовательской и инновационной программы "Horizon 2020". Деятельность участвующих в проекте 16 партнерских организаций из 10 стран координируется Рурским университетом в Бохуме (Германия).

С 2016 года в ЕС применяется новое законодательство eIDAS (2014/910/ EU) (электронные идентификации и доверительные услуги), заменившее директиву ЕС по электронной подписи от 13 декабря 1999 года № 1999/93/EC.

Основная цель проекта FutureTrust - поддержка практического применения законодательства eIDAS по электронной идентификации (eID) в е-торговле и распространения доверительных услуг в Евросоюзе и за его пределами.

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