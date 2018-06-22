Американцы построили самую хардкорную модификацию BMW M4 - ФОТО

Американское ателье Hoffy Automobile представило составленную модификацию BMW M4 под названием Mamba GT3. Автомобиль анонсировали еще три года назад, но тогда компания показала лишь рендеры. Сейчас же представлена реальная машина, которая, вероятно, является самой хардкорной вариацией баварского купе, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

От обычной машины Mamba GT3 отличается широким аэродинамическим обвесом, выполненным в стилистике гоночных машин серии DTM и класса GTE. Большинство кузовных панелей купе выполнено из пластика, армированного карбоном.