Управлять аккаунтом Google стало удобнее - ДЕТАЛИ

Компания Google переделала раздел с настройками "Аккаунта Google" на Android-устройствах. Пользоваться им стало проще: дизайнеры сделали интерфейс интуитивнее, упростили навигацию и добавили возможность поиска, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В компании говорят, что раздел с настройками аккаунта Google посещают свыше 20 миллионов человек в день, поэтому задача сделать его удобным - одна из самых приоритетных.

Теперь любую функцию и настройку, связанную с историей покупок, подписками, способами оплаты, приватностью и так далее, можно найти прямо в приложении. А самые важные параметры, имеющие отношение к безопасности и конфиденциальности учетной записи, стали более заметными.

Новый дизайн "Аккаунта Google" уже включен на Android. До iOS и веб-версии он доберется "позднее в этом году", сказали в компании.

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