YouTube позволит видеоблогерам продавать подписки и товары

Авторы каналов на YouTube теперь могут взимать со своих подписчиков плату за доступ к дополнительному контенту. Пользователи, заплатившие $4,99 за месяц, получат значок спонсора, эксклюзивные эмодзи и возможность просматривать уникальные посты в разделе Community ("Сообщество"), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Там, например, могут публиковаться закрытые онлайн-трансляции, извещения о предстоящих событиях или ссылки на ранний доступ к продаже билетов. Как было объявлено на конференции VidCon в Анахайме (штат Калифорния), функция подписок доступна только популярным каналам, на которые подписано 100 тысяч и более человек. Создатели контента должны быть старше 18 лет и являться участниками партнерской программы YouTube Partner Program.

Избранные блогеры тестировали премиум-подписки с января. По словам представителей YouTube, благодаря ним комик Майк Фальцоне смог увеличить выручку в три раза, а число подписчиков на испанский игровой канал elrubiusOMG выросло в шесть раз.

По правилам сервиса, создатели контента получают 70% прибыли с подписок, остальное удерживает YouTube. В то же время компания покрывает все издержки, связанные с платежами, в том числе комиссию за оплату банковскими картами.

Помимо платных подписок, у блогеров появилась возможность продавать товары напрямую подписчикам. Автор канала, который смотрят не менее 10 тысяч человек, сможет разместить под видео ссылки на сувенирку: футболки, кепки, чехлы для смартфонов и другие предметы со своей атрибутикой. В YouTube говорят, что автор канала про пушистого паука Лукаса за 18 дней смог продать 60 тысяч плюшевых игрушек , заработав на них $1 миллион.

Блогерам открыли еще один инструмент - Premieres ("Премьеры"), который позволяет им размещать анонсы предстоящих видео и прямых трансляций.

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