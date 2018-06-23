Камера iPhone "умирает" после обновления iOS
23 июня 2018 09:08 217
Пользователи в Twitter начали массово жаловаться на то, что вышедшее обновление iOS 11.4 погубило фотокамеры iPhone - вместо изображения владельцы видят черный экран, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Проблема обнаружена у трех моделей смартфонов: iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 7.
Служба поддержки Apple проблему признали и озвучили способ "оживить" фотокамеру - достаточно просто перезагрузить смартфон.
Что характерно, в информации об изменениях нет ни единого упоминания об изменениях в работе фотокамеры, поэтому появление данной ошибки вызвало недоумение у владельцев iPhone.
Напомним, что вначале лета Apple презентовала новую iOS 12 для iPhone и macOS Mojave для MacBook.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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