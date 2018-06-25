Очередные «Дни стартап» пройдут в одном из учебных центров Азербайджана

Очередные "Дни стартап" пройдут 29-30 июня в Бакинском государственном центре профобразования по технике и технологии, сказал в понедельник председатель Азербайджанского интернет-сообщества Осман Гюндуз, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, подготовительные работы уже проводятся, и сегодня ожидается встреча со студентами Центра.

Мероприятие проводится при поддержке "Парка высоких технологий" и Государственного фонда развития информационных технологий министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Целью его проведения является оказание помощи созданию стартапов и методической поддержки студентам в этом направлении. В течение двух дней студенты Центра встретятся с владельцами местных стартапов, известными экспертами и главами известных местных IT-компаний. Для студентов будут организованы тренинги по теме представления стартапов, разработки проектов и прототипов.

Будет проведен конкурс идей и проектов студентов. Студенты, сформировав команды вокруг инновационных бизнес-идей, с помощью менторов и экспертов разработают первичные варианты проектов, которые будут оценены членами жюри.