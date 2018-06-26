Гоночный электромобиль Volkswagen побил рекорды на Pikes Peak Hill Climb

Pikes Peak Hill Climb - это гоночные состязания, которые проводятся с 1916 года - заезд на 20 километров с подъемом на 4720 футов (1438 метров). В рамках заезда автопроизводители проверяют показатели скорости и ловкости своих новых автомобилей. В прошлом октябре Volkswagen анонсировала, что строит электрический гоночный автомобиль под названием ID R Pikes Peak, который, как надеется компания, установит новый рекорд. Сам транспорт был показан в марте. На днях автомобиль под управлением Ромена Дюма побил рекорд, закончив трек на скорости более 150 км/ч всего за восемь минут, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Электромобили отлично подходят для гонки Pikes Race: у них нет проблем, которые возникают у традиционных автомобилей на высоте и в условиях разреженного воздуха. Известно, что двигатель внутреннего сгорания в таких условиях начинает задыхаться. Первым электромобилем, который одержал победу в 2015 году, стал Honda CR-Z. В прошлом году победу присудили электрическому FF91 от Faraday Futures, хоть он и не побивал никаких рекордов.

Официальное время для нового рекордсмена составило 7:57,148, что быстрее предыдущего результата (8:57,118) на минуту и предыдущего рекорда (8:13,878) почти на двадцать секунд. Держателем предыдущего рекорда является Себастьян Леб и Peugeot 208 T16 Pikes Peak.

Volkswagen немногое рассказала о своем автомобиле, однако отметила, что тот использует силовую установку MEB, которая станет основой для будущих электромобилей компании.

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