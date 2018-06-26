Blue Origin объявила дату начала продажи билетов в космос

Частная американская космическая компания Blue Origin "в скором времени" начнет пассажирские суборбитальные космические запуски с помощью ракеты New Shepard и со следующего года собирается начать продажу билетов на коммерческие полеты. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на представителей компании, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Выступая на мероприятии Amazon Web Services Public Sector Summit вице-президент компании Blue Origin Роб Мейерсон поделился некоторой новой информацией о текущем статусе разработки суборбитального космического аппарата компании, а также рассказал, когда Blue Origin начнет продавать билеты на коммерческие места.

"Очень скоро мы планируем начать первые тестовые пассажирские запуски. Продажи билетов на коммерческие рейсы начнутся в 2019 году", - поделился Мейерсон, но, к сожалению, не уточнил стоимость билета на суборбитальный полет.

Все предыдущие запуски ракеты New Shepard проходили в беспилотном режиме, однако компания уже отмечала, что последние тесты будут проходить с участием испытателей. Более того, компания довольно неохотно делится деталями своего прогресса, давая лишь расплывчатые комментарии на подобные вопросы.

"Мы продолжаем активную работу, направленную на уверенность в том, что конструкционно все полностью стабильно и готово к полету", - говорил Боб Смит, исполнительный директор компании Blue Origin в апреле этого года в интервью различным СМИ.

"Как только мы будем уверены в том, что все готово, то сразу же начнем диалог о ценах, а также о том, как будет выглядеть весь процесс подготовки и самого запуска".

Даже сам владелец компании, мультимиллиардер Джефф Безос не рассказывает никаких подробностей.

"Мы пока не знаем политику цен на билеты. Мы еще сами не решили", - заявил Безос в одном из своих интервью в мае этого года.

Такой подход, конечно, выбивается на фоне других конкурентов, которые также планируют осуществлять коммерческие суборбитальные полеты в ближайшем будущем. Например, та же Virgin Galactic начала продавать билеты на пассажирские запуски более 10 лет назад, когда первый космоплан компании SpaceShipTwo еще находился на ранних стадиях разработки. В общей сложности на сегодняшний момент Virgin Galactic имеет приблизительно 700 клиентов, которые по крайней мере внесли предоплату.

Blue Origin проводила запуски своей ракеты New Shepard восемь раз, включая самый первый в апреле 2015 года, который можно назвать частично успешным. Тогда ракета поднялась на заданную высоту и отсоединила прототип космического аппарата, который успешно приземлился обратно на парашютах. Сама же ракета-носитель (напомним, New Shepard разрабатывалась как многоразовая ракета) не смогла осуществить мягкую посадку из-за проблем с гидравликой. В итоге модуль разбился. Последний успешный запуск и посадка состоялись 29 апреля. Когда состоится очередной - неизвестно, однако Дин Кассман, глава технологического отдела Blue Origin позже в разговоре со СМИ сказал, что следующий запуск произойдет "в летний сезон".

Выступавший на последней встрече с журналистами Роб Мейерсон долго время был президентом Blue Origin, однако в этом году возглавил разработку нового технологического направления внутри компании и стал заниматься концептами. Например, одним из таких является концепт лунного посадочного модуля Blue Moon.

"Мы считаем, что строительство колоний на Луне станет следующим логическим шагом в покорении Марса и более дальнего космоса", - сказал Мейерсон на встрече.

Чем именно компания собирается заняться после проекта Blue Moon, "еще предстоит выяснить". В настоящий момент Blue Origin ведет набор высококлассных специалистов для разработки дорожной карты компании на ближайшее будущее, а также для работы и исследования новых технологических проектов, которые впишутся в главное видение компании.

"Наше видение - это миллионы людей, живущих и работающих в космосе. И мы понимаем, что для осуществления этой мечты есть множество путей. Определение одного из таких путей - это то, чем мы сейчас и занимаемся", - подытожил Мейерсон.

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