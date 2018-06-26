Qualcomm готовится выпустить «убийцу» процессоров Intel

Qualcomm готовит к выпуску процессор Snapdragon 1000 - это будет уже второй чип для PC. Первый был фактически мощной версией смартфонного, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Судя по описанию Snapdragon 1000 - это однокристальная система, предназначенная для персональных компьютеров и ноутбуков на Windows 10 с потреблением около 12 Вт и размером вдвое больше, чем у текущих платформ Qualcomm, но вчетверо меньше, чем чипы Intel.

Вероятно Qualcomm присматривается к 7-ми нанометровому техпроцессу от фабрики TSMC. Если это так, то эксперты прогнозируют производительность чипа примерно на одном уровне с прошлогодними Intel, то есть ноутбуки на базе Snapdragon 1000 смогут обеспечивать не только хорошую автономность, но и достаточно высокую производительность.