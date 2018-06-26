Qualcomm готовится выпустить «убийцу» процессоров Intel
Qualcomm готовит к выпуску процессор Snapdragon 1000 - это будет уже второй чип для PC. Первый был фактически мощной версией смартфонного, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Судя по описанию Snapdragon 1000 - это однокристальная система, предназначенная для персональных компьютеров и ноутбуков на Windows 10 с потреблением около 12 Вт и размером вдвое больше, чем у текущих платформ Qualcomm, но вчетверо меньше, чем чипы Intel.
Вероятно Qualcomm присматривается к 7-ми нанометровому техпроцессу от фабрики TSMC. Если это так, то эксперты прогнозируют производительность чипа примерно на одном уровне с прошлогодними Intel, то есть ноутбуки на базе Snapdragon 1000 смогут обеспечивать не только хорошую автономность, но и достаточно высокую производительность.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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