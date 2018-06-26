Google Chrome научился открывать сайты без Интернета

Браузер Chrome для Android получил новую функцию, которая позволяет просматривать веб-страницы даже если у пользователя нет подключения к Сети, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Новый алгоритм автоматически загружает веб-контент с популярных сайтов при подключении по Wi-Fi, основываясь на предпочтениях владельца смартфона или планшета.

Правда, сейчас загружаются в основном лишь новостные материалы, но в будущем перечень контента может расшириться.

Внедрение "умного" функционала поможет Google расширить свою популярность в странах Азии и Африки, которые считаются наиболее перспективными регионами для роста бизнеса, но где с распространением интернета наблюдаются проблемы, а смартфон - единственное устройство для выхода во всемирную Сеть.