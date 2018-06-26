Как крупнейший в мире телеком-оператор помогает АНБ шпионить за глобальным интернетом

Издание Intercept раскрыло детали партнерства одной из крупнейших телекоммуникационных компаний, американской AT&T с Агентством национальной безопасности США (АНБ), о котором стало широко известно несколь лет назад.

Стороны сотрудничали плотнее, чем сообщалось: медиахолдинг предоставлял спецслужбам прямой доступ как минимум к восьми коммуникационным узлам, через которые пропускались электронные письма, звонки, сообщения из социальных сетей и любой другой незашифрованный интернет-трафик, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В 2015 году газета The New York Times с подачи экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена сообщила, что AT&T привлекалась к секретным операциям АНБ с 2003 по 2013 года. Компания передавала разведчикам США миллиарды электронных сообщений, а также данные о частных телефонных разговорах американцев.

АНБ и AT&T сотрудничали в рамках секретной операции под кодовым названием SAGUARO, пишет Intercept. Для поиска по перехвачиваемому трафику использовалась программа XKEYSCORE, с помощью которой можно увидеть всю онлайн-активность пользователя, включая его IP-адрес.

Разведывательное оборудование размещалось на 8 объектах, располагаемых в самых разных зданиях в крупнейших городах США. Через интернет-узлы АНБ могло отслеживать не только внутренний, передающийся в сетях AT&T на территории страны, но и международный трафик. Об этом изданию рассказал бывший техспециалист Марк Кляйн, проработавший на оператора 22 года.