Apple выпустила iOS 12: список поддерживаемых устройств - ФОТО

Компания Apple выпустила ознакомительную версию своей мобильной операционной системы iOS 12.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в бета-версии новые возможности доступны лишь частично, а полностью ощутить все нововведения пользователи смогут осенью, когда выйдет полная версия iOS 12. Впрочем в этой версии есть ряд интересных функций, которые уже можно опробовать.

Новые возможности

Яркие и анимированные Memoji умеют отслеживать мимику пользователя. С их помощью можно замаскировать свое лицо и отправить веселый месседж через приложение "Сообщения" или вести диалог в FaceTime. Доступно лишь для владельцев iPhone X.

Можно опробовать работу обновленных Animoji, которые тоже доступны только на iPhone X.

Появился ночной режим у функции "не беспокоить", который меняет яркость экрана в вечернее время, чтобы не нагружать глаза владельца iPhone.

Screen Time поведает пользователю, какими программами он часто пользуется и как часто берет смартфон в руки.

Важно понимать, что ознакомительная версия выпускается прежде всего для разработчиков, чтобы они могли оптимизировать свои приложения под новую версию операционной системы, поэтому не исключены ошибки и нестабильная работа iOS 12, о чем Apple предупреждает во время обновления.

Какие устройства поддерживают iOS 12

В списке поддерживаемых устройств iOS 12 не нашлось места для iPhone 5, iPhone 5c и iPad 4.

Apple iOS 12 доступна для:

iPad Pro (10.5), iPad Pro (12.9, 2017), iPad 2017, iPad 2018,

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4,

iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,

iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus,

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X

iPod touch (шестое поколение)

Apple уверяет, что в новой версии операционной системы приложения запускаются на 40% быстрее, клавиатура работает на 50% быстрее, камера - на 70% быстрее.

