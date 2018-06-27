В работе Telegram произошел сбой
27 июня 2018 18:57 171
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
О проблемах в работе сообщают пользователи США, Ирана, России, Израиля, Италии, Бельгии, Франции и других стран Европы.
Не доступны оказались приложение и десктоп-версия, а также сайт Telegram.org.
Причина сбоя пока что неизвестна.
В предыдущий раз создатель Telegram Павел Дуров в твиттере 29 апреля заявил, что у европейских пользователей мессенджера могут возникнуть проблемы с подключением.
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