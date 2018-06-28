Apple выпустила новую операционку для Mac

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию Mojave - новой операционной системы для компьютеров Mac. macOS 10.14, которая была представлена в начале этого месяца на конференции Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC). Ее теперь могут установить не только разработчики (с подпиской за $99 в год), но и все желающие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, для этого нужно зайти на официальный сайт программы бета-тестирования Apple, нажать на кнопку "Зарегистрироваться" и войти при помощи аккаунта Apple ID. Далее нужно будет получить код приглашения и, следуя инструкциям, установить тестовую ОС из магазина Mac App Store.

Важно, что Apple открывает "сырую", недоработанную версию macOS Mojave. Она может содержать ошибки, которые могут привести к несовместимости с приложениями или вовсе нарушить работу компьютера. Сообщать о них можно через "Ассистента обратной связи" (Feedback Assistant). Рекомендуется, чтобы бета-версия macOS Mojave устанавливалась не в качестве основной ОС, а запускалась с внешнего загрузочного диска.

macOS Mojave названа так в честь Мохаве - обширной пустыни на юге штата Калифорния. Улучшения довольно мелкие, и касаются всего понемногу: темной темы оформления, функции Dynamic Desktop, которая автоматически меняет фоновое изображение рабочего стола в зависимости от времени суток, групповых чатов FaceTime, настроек безопасности браузера Safari. Также новая ОС привносит четыре новых приложения: News (пока только в США, Великобритании и Австралии), "Акции" для просмотра курса валют, "Диктофон" и "Дом".

Новую версию смогут установить владельцы всех "маков", выпущенных в середине 2012 года и позже. Апдейт касается и моделей Mac Pro 2010 и 2012 годов. Релиз финальной версии macOS Mojave запланирован на осень.

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