Apple и Samsung урегулировали спор о плагиате дизайна iPhone
Корпорации Apple Inc и Samsung Electronics урегулировали семилетнюю судебную тяжбу о копировании корейской компанией дизайна смартфона iPhone, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что стороны заключили соглашение в суде штата Калифорния. Детали сделки не разглашаются.
Ранее в мае корпорация Apple получила от Samsung компенсацию в размере $539 млн по решению суда, а до этого были выплачены еще $399 млн за нарушение прав на патент.
По спору о патенте на iPhone корейской корпорации предстояло отдать американской компании около $140 млн. Точная сумма станет известна после публикации подписанного соглашения. Изначально представители Samsung соглашались на выплату около $28 млн.
Ранее сообщалось, что итальянская антимонопольная службапроверит Apple и Samsung.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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