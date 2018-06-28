Батарея смартфона оказалась мишенью для хакеров

Аккумуляторные батареи смартфонов могут использоваться хакерами, чтобы получить доступ к информации, содержащейся на устройстве. Об этом говорится в докладе, представленном в ходе симпозиума Privacy Enhancing Technologies, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Вычислить, что владелец устройства делал со смартфоном, позволяет анализ потребления энергии, который могут провести злоумышленники, говорится в работе специалистов Техасского университета Остина, Израильского технологического института и Еврейского университета Иерусалима.

Как выяснили ученые, такие показатели, как сила нажатия на экран, а также использование приложений, потребляющих разное количество энергии, могут быть полезны для хакеров: с помощью этих данных можно спрогнозировать, что использует владелец смартфона, а в некоторых случаях - что именно он печатает в конкретный момент.

Благодаря этому злоумышленники могут составить целостный "портрет активности пользователя". Управлять батареей дистанционно проблематично, так что для доступа к смартфону злоумышленник должен вставить собственный подготовленный аккумулятор, и такая угроза есть, когда владелец передает свой гаджет кому-то другому, например, сдавая его в ремонт.

Между тем, у владельцев гаджетов пока нет повода для паники из-за уязвимости батареи, поскольку подобные атаки пока что остаются только теориями, которые пытались проверить ученые.