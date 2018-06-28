Китайцы выпустили смартфон с перископом

В Китае стартовали продажи уникального смартфона Vivo NEX с безрамочным дисплеем, "космическим" звуком и самой оригинальной селфи-камерой, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

У безрамочных смартфонов есть проблема с размещением динамиков и селфи-камеры, которые, к примеру, у iPhone X размещены на специальной шторке, которая выглядит, как особенное дизайнерское решение, но на самом деле является "костылем".

У Vivo NEX дисплей почти полностью покрывает лицевую сторону (на 91,24%). 8-мегапиксельная слефи-камера размещена на специальном перископе, который выезжает с верхнего торца. Механизм оказался достаточно надежным и по словам производителя, выдержит 50 тыс. циклов подъема-спуска.

Разговорный динамик тоже отсутствует. Вместо него используется технология вибрации стекла Screen SoundCasting - голос собеседника пользователь слышит через сам корпус смартфона, который отдает нотами "космического" звука.

За 6.59-дюймовым Super AMOLED-экраном скрыт сканер отпечатков пальцев. Сам экран имеет разрешение 2316x1080 пикселей.

За быстродействие отвечает флагманский 8-ядерный процессор Snapdragon 845, оперативной памяти 8 ГБ, встроенной - 128 или 256 гигабайт. Vivo также оптимизировала ПО для игр на движке Unreal Engine, что особенно оценят любители поиграть в PUBG Mobile.

Основная фотокамера получила двойную оптику: 12-мегапиксельный сенсор (f/1.8) с технологией быстрой автофокусировки Dual Pixel и 4-осевой оптической стабилизацией, а 5-мегапиксельный фотосенсор используется в портретном режиме для фотографий с размытым фоном.

Питает аппаратную начинку мощный аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки через USB Type-C. Работает смартфон под управлением Android 8.1 Oreo с предустановленной оболочкой Funtouch OS. За звук отвечает усилитель SSM6322 и ЦАП CS43199.

А вот NFC модуля в смартфоне не обнаружилось, так что бесконтактные платежи аппарат не поддерживает.