McLaren представил новую модель: 600-сильное хардкорное купе - ФОТО

Компания McLaren представила экстремальный суперкар 600LT - облегченный и "заряженный" вариант модели 570S, которая входит в "базовую" и наиболее доступную линейку Sport Series. Новинка стала четвертой машиной британской марки с индексом "LT". Он расшифровывается как Long Tail - так из-за длинных кузовов назывались гоночные машины класса GT в середине 1990-х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По сравнению с обычным купе McLaren 570S экстремальный вариант стал на 74 миллиметра длиннее - около 23 процентов деталей конструкции суперкара теперь другие. Автомобиль получил карбоновый диффузор и новую "короткую" выпускную систему в стиле гиперкара Senna с выведенными наверх выхлопными трубами.

В качестве опции можно заказать карбоновую крышу и ряд других элементов из углепластика, включая "ковши", как у модели Senna. В этом случае масса автомобиля уменьшится на 96 килограммов - до 1247 килограммов.

Модель также получила доработанную подвеску, тормоза, рулевое управление и шины Pirelli P Zero Trofeo R.

Хардкорный суперкар оснащен 3,8-литровой твин-турбо "восьмеркой", мощность которой увеличили с 570 до 600 сил. Максимальная крутящий момент возрос с 600 до 620 Нм. Соотношение мощности к массе теперь достигает 481 лошадиной силы на тонну.

Динамические характеристики новинки не уточняются. Обычный 570S набирает "сотню" за 3,2 секунды, а 200 километров в час - за 9,5 секунды. Максимальная скорость - 328 километров в час.

Тираж McLaren 600LT будет ограничен. Модификацию планируется выпускать в течение 12 месяцев, начиная с октября этого года.

Стоимость машины составит 185,5 тысячи фунтов стерлингов (15,3 миллиона рублей по текущему курсу) - на 36,5 тысячи фунтов (3 миллиона рублей) дороже купе 570S.