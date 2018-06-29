Смартфоны Samsung начали тайно рассылать все фотографии владельцев
Владельцы смартфонов Samsung пожаловались, что их смартфоны начали рассылать случайным людям личные фотографии. Обсуждение проблемы появилось на Reddit.
"Прошлой ночью около 2:30 мой телефон отправил девушке всю мою фотогалерею, но в самом приложении для отправки SMS это не отображалась. В любом случае это было записано в логах моего сотового оператора. Почему это произошло?" - пишет один из пользователей портала.
Отмечается, что фотографии отправляются через стандартное приложение Samsung Messages, которое по умолчанию используется для отправки SMS. Баг появляется после обновления программы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Таким образом, с ошибкой могут столкнуться любые владельцы смартфонов компании, вне зависимости от сотового оператора или версии системы. Для предотвращения этого необходимо отключить доступ Samsung Messages к внутренней памяти смартфона. В Samsung никак не прокомментировали баг.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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