На дорогах Европы появятся грузовики без водителей
29 июня 2018 11:11 141
Грузовики-беспилотники выедут на автобаны Германии. С 2019 года автомобили, которыми управляет искусственный интеллект, впервые появятся на маршруте Мюнхен - Нюрнберг, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Такие авто будут отправляться в рейс по две машины. В первой за рулем все-таки будет водитель, а вот второй будет управлять автопилот. Впрочем, ради безопасности за искусственным интеллектом будет следить человек, который в случае необходимости сможет перехватить контроль над транспортным средством.
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