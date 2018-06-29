На дорогах Европы появятся грузовики без водителей

29 июня 2018 11:11

Грузовики-беспилотники выедут на автобаны Германии. С 2019 года автомобили, которыми управляет искусственный интеллект, впервые появятся на маршруте Мюнхен - Нюрнберг, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Такие авто будут отправляться в рейс по две машины. В первой за рулем все-таки будет водитель, а вот второй будет управлять автопилот. Впрочем, ради безопасности за искусственным интеллектом будет следить человек, который в случае необходимости сможет перехватить контроль над транспортным средством. 

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