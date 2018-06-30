Apple предупредила об угрозе использования Jailbreak

Компания Apple давно запрещала делать взлом своих устройств. Но на днях Apple добавила описание катастрофических последствий использования Jailbreak на iPhone или iPad.

Для этого была даже создана отдельная страница на сайте Apple в разделе техподдержки.

Apple выделила несколько пунктов, с которыми может столкнуться владелец взломанного смартфона или планшета:

- Уязвимость системы безопасности.

- Нестабильность системы.

- Уменьшение времени автономной работы.

- Невозможность обновить устройство на новую версию iOS.

- Ухудшение качества сотовой сети и работы GPS.

Более того, компания в праве отказать в сервисном обслуживании, если заметит использование "джейлбрейка".

С другой стороны, использование Jailbreak в старых iPhone и iPad, официальная поддержка которых давно прекратилась, позволяет обходить ограничения по установке программ и добавление функций, которые появляются в новых iOS.

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