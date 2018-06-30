Обнаружена серьезная уязвимость во всех новых Android-устройствах

Эксперты обнаружили опасную уязвимость на всех мобильных устройствах на базе Android, вышедших с 2012 года. Об этом сообщает TechRepublic, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уязвимость под названием RAMPage является разновидностью дефекта разработки Rowhammer, который заставляет ячейки памяти устройства взаимодействовать неправильно. Это позволяет хакерам без каких-либо специальных расширений получить доступ как к файлам и сохраненным паролям, так и к запущенным приложениям.

"RAMpage нарушает самую фундаментальную изоляцию между пользовательскими приложениями и операционной системой", - подчеркивают специалисты.

При этом уязвимость была обнаружена в драйвере, который впервые появился в операционной системе Android 4.0 Ice Cream Sandwich, а затем и на более поздних версиях, оборудованных оперативной памятью типа LPDDR2/3/4. По мнению аналитиков, в ближайшее время подобные атаки могут распространиться на девайсы под управлением iOS и другие гаджеты.

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