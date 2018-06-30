Google возродит кнопочные телефоны Nokia

Компанию Google заинтересовал проект мобильной операционной системы KaiOS, которая адаптирована под кнопочные смартфоны. Google даже выделила 22 миллиона долларов США на поддержку этого перспективного проекта, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

KaiOS возродилась после "смерти" Mozilla Firefox OS, которая должна была стать конкурентом Android. Возрожденная из пепла своего прародителя, KaiOS дебютировала в 2017 году и к текущему моменту уже стала полноценно работающей ОС с версией 3.0.

Сама по себе KaiOS является веб-платформой, для которой можно создавать веб-приложения на HTML5, Javascript и CSS.

"Google и KaiOS согласились работать вместе, чтобы предоставить пользователям кнопочных телефонов сервисы Google: Google Maps, YouTube и Google Search", - заявил генеральный директор KaiOS Себастьян Кодекс.

Первым телефоном, который работает на KaiOS стал Nokia 8110, переделанный из древней трубки Nokia 8110i, называемой "матрицефоном".